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Інтернетом користуються 58% українців, - дослідження

Дарина Смеречанська

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25,59 мільйона українців користуються мережею інтернет, що становить 58% населення країни.Таку інформацію оприлюднило міжнародне агенство “We are social”, що спеціалізується на дослідженнях в сфері медіа, у звіті “Digital in 2018”, передає УП.

 

За даними звіту, в Україні проживає 44,12 млн осіб. 25,59 млн з них користуються інтернетом, що становить 58% населення.

Мобільним інтернетом користуються 18,7 млн українців – це 42% населення.

Соціальними мережами користуються 29% жителів України – 13 млн осіб. З них за допомогою мобільного телефону у соцмережі виходять 22% населення – 9,5 млн.

З січня 2017 року по січень 2018 кількість користувачів соцмережі Facebook збільшилася на 71%. Загальна кількість активних користувачів соцмережі становить 13 мільйонів.

Кількість користувачів Instagram зросла за рік на 16% і становить 7,2 млн.

З січня 2017 року по січень 2018 кількість інтернет користувачів в Україні збільшилася на 17% (4 мільйони осіб). В той самий час, кількість користувачів соцмереж зменшилася на 24%, що також становить 4 мільйони осіб.

Згідно зі статистикою, кожного дня інтернетом користуються 72% користувачів, мінімум раз на тиждень – 21%, мінімум раз на місяць – 4%, рідше, ніж раз на місяць, – 2% користувачів.

 

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