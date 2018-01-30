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Завтра в центрі Львова голови ОСББ записуватимуть відеозвернення до уряду з вимогою монетизувати субсидії

Юлія Шпак

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Завтра, 31 січня, біля пам’ятника Тарасові Шевченку проведуть флешмоб «Реальні кошти-реальним споживачам». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директор львівської управлінської компанії «Нове місто» Галина Джулай.

 

«Флешмоб «Реальні кошти-реальним споживачам» – це акція ОСББ усієї країни, з метою донесення до уряду нашої вимоги щодо реальної монетизації пільг та субсидій. Запрошуємо вас в середу 31 січня о 12.00 год. у м. Львові прийти до пам`ятника Т. Г. Шевченка, де зберуться представники різних ОСББ Львова і області, щоб записати відео-звернення до Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості такої ситуації з відшкодуванням пільг та субсидій!», – йдеться у повідомленні.

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