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Винуватцем нічної ДТП на Винниченка став головний лікар однієї з поліклінік Львова

Соломія Григор'єва

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Цієї ночі патрульні затримали водія-порушника, що врізався у припарковане авто і злетів з дороги. Ним виявився головний лікар комунальної 6-ї міської поліклініки Львова Юрій Токарєв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

За кермом автомобіля справді перебував Юрій Токарєв, але машина не є його власністю. Також, з його слів, ДТП трапилась з технічних причин і в стані алкогольного сп’яніння він не перебував.

«Я справді сьогодні зранку їхав на автовокзал по своїх приватних справах. Коли проїжджав на вулицю Винниченка, почув хлопок, зрозумів, що пробило колесо. Машина втратила керування і скоїла наїзд на бус, який був припаркований. Я встиг вийти з машини, пішов дим. Оскільки автомобіль не був вимкнений, машина покотилась вниз. На той час під’їхали представники поліції. Автомобіль не є моєю власністю, я взяв його у тимчасове користування на певних умовах. Я запропонував працівникам правоохоронних органів пройти усі необхідні тести. Ми 2 год заповнювали протокол. Поліція не скерувала мене на експертизу через відсутність підстав. Внаслідок ДТП я отримав невелику травму, але госпіталізації не потребував, бо почував себе нормально», – розповів Ю. Токарєв.

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