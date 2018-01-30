В Україні заблоковано виплати субсидій

Мінфін має негайно відкоригувати новий механізм відшкодування пільг та субсидій підприємствам ЖКГ, бо новий механізм виплати субсидій, введений в дію 04 січня цього року, фактично заблокував розрахунки по всій Україні. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

«Ситуація, яка наразі виникла з відшкодуванням підприємствам ЖКГ, ОСББ/ЖБК пільг та субсидій, наданих населенню на оплату ЖКП, потребує негайного реагування з боку Міністерства фінансів України. Новий механізм виплати субсидій, введений в дію наказом Мінфіну 04 січня поточного року, фактично заблокував розрахунки по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

Новий механізм відшкодування пільг та субсидій підприємствам ЖКГ, ОСББ/ЖБК, який запроваджено з січня, має бути відкоригований і прийнятним для усіх учасників розрахунків, а особливо для підприємств життєзабезпечення, ОСББ/ЖБК.

Нагадаємо, наказом Мінфіну від 04.01.2018 № 1 введено в дію документ «Про затвердження Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків». Зазначені зміни Мінрегіон не погоджував, а навпаки подавав свої пропозиції задля недопущення побідного колапсу.