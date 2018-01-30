У Львові виявили міну

У Львові виявили предмет, подібний на мінометну міну. Підозрілу знахідку обгородили і викликали вибухотехніків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 29 січня о 19.49 год. у Львові на вул. Сихівській, 9 (Сихівський район) виявили предмет, ззовні подібний на мінометну міну часів Другої світової війни.

Місце події було огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.

Нагадуємо правила техніки безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Так, у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно:

– негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП);

– за можливістю, попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

– позначити місце перебування предмета, а при можливості огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);

– негайно повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101,102 (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження ВНП);

– не палити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;

– не торкатись підозрілого предмету;

– у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;

– очікувати на безпечній відстані від місця знаходження ВНП або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, МНС, МВС, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей.

Щоб уникнути нещасних випадків, потрібно пам’ятати, що зовнішній вигляд боєприпасів від тривалого перебування в ґрунті або у воді сильно змінюється. Вони під впливом вологи деформуються, іржавіють, і від найменшого дотику вибухають.

Категорично заборонено розбирати боєприпаси, кидати їх у вогонь або самостійно переносити чи транспортувати!