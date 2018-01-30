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У Львові створюють новий будинок сімейного типу

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У першій половині 2018 року у Львові планують відкрити новий дитячий будинок сімейного типу. Він стане вже п’ятим у місті, повідомляє прес-служба міськради Львова.

 

Як, розповів начальник відділу «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Ростислав Тимків, зараз у приміщенні ідуть внутрішні роботи.

« В першій половині року плануємо відкрити новий, уже п’ятий дитячий будинок сімейного типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми бачимо необхідність у створенні й наступного, шостого дитячого будинку сімейного типу, щоб якомога більше дітей були охоплені сімейними формами виховання. Тому будемо й надалі шукати батьків-вихователів та кандидатів в прийомні батьки. А також – розвиватимемо нашу мережу патронатних сімей. Тому запрошуємо до співпраці людей, які готові стати патронатними батьками для дітей –  на сайті Львівської міської ради створено окрему кнопку «Патронатна сім’я», де усі охочі можуть ознайомитись з інформацією про патронат та заповнити заявку кандидата», – зазначив Ростислав Тимків.

Загалом сьогодні у Львові діє чотири дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зі слів Ростислава Тимківа, в цьому році також всіляко сприятимуть роботі дитячої дорадчої ради при Львівській міській раді, яку створили минулого року.

Додамо, що на обліку у Львові перебуває 526 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 0,4% від загальної кількості дітей у м. Львові. З них сімейними формами виховання охоплено 484 дітей, що становить 92%.

 

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