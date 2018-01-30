У Львові побільшає соціальних центрів

У Львові створять нові осередки для людей з інвалідністю, центр соціальної підтримки, а також відділ соціального захисту у форматі «Прозорий офіс». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами керівника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігора Кобрина, у 2018 році у Львові планують створити два нових осередки денного перебування для осіб з інвалідністю – на вул. Кирилівській, 3а та на вул. Роксоляни, 23. Також, за фінансової підтримки Німеччини, на вул. Угорській, 2 запрацює центр соціальної підтримки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, на вул. К. Левицького, 67 облаштують відділ соціального захисту у форматі «Прозорий офіс».

«Щодо основних цілей на 2018 рік, то плануємо відкрити в Личаківському районі сучасний відділ соціального захисту, який буде працювати за принципом роботи «Прозорий офіс». Це пілотний проект, який реалізовують в містах України для запровадження ефективної системи надання послуг у сфері соціальної політики. Станом на зараз тут тривають роботи з реконструкції приміщень.

Пріоритетом також є відкриття нових осередків денного перебування для осіб з інвалідністю, щоб забезпечити для них можливість вести активний спосіб життя у супроводі фахівців. В цьому році спільно з «Джерелом» плануємо відкрити такі осередки у Шевченківському і Залізничному районах міста. А взагалі амбітною метою є відкриття таких осередків в кожному районі нашого міста», – зазначив керівник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин.

Перший центр денного перебування для осіб з інвалідністю відкрили торік спільно з навчально-реабілітаційним центром «Джерело» на Дністерській, 12. Наступний осередок відкриють на вул. Кирилівській, 3а впродовж першого кварталу цього року. І вже до кінця року планують відкрити такий центр на вул. Роксоляни, 23.

«Ще одним великим нашим проектом буде відкриття центру соціальної підтримки для дітей-сиріт і внутрішньо переміщених осіб на вул. Угорській, 2. Тут окрім тимчасового проживання, можна буде отримати фахову юридичну та психологічну допомогу», – зазначив Ігор Кобрин.

Додамо, що проект створення центру соціальної підтримки у Львові відбувається за фінансової підтримки уряду Німеччини.