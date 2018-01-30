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Торік у зоні АТО загинули 15 героїв зі Львівщини

Соломія Головіна

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У 2017 році на сході країни загинули 15 учасників АТО зі Львівської області. Про це сьогодні, 30 січня, під час сесійного засідання Львівської облради повідомив голова ЛОР Олександр Ганущин, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Додамо, що 19 січня 2018 року помер учасник АТО, мешканець с. Суховоля Бродівського району Купчинський Микола Євгенович.

Перед початком сесійного засідання депутати облради вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих воїнів.

Раніше Львівський портал опублікував список героїв зі Львівщини, що віддали свої життя в зоні АТО у 2017 році.

 

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