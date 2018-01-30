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Правоохоронців закликали дати оцінку «порошенківській» рекламі ЛОДА

Соломія Головіна

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Депутати Львівської облради обурені запущеною ЛОДА рекламною кампанією на території області, яка повторює передвиборчу стилістику партії «БПП «Солідарність». Зокрема, про це у своєму виступі наголосив обласний обранець Степан Рак, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як він наголосив, ЛОДА запустила рекламну кампанію на території області, присвячену досягненням минулого року, при цьому макет рекламних плакатів, розроблений ЛОДА, повторює передвиборчу стилістику партії БПП.

«Вважаємо, якщо за бюджетні кошти реклама зроблена так, що схиляє людей до певної політичної сили, то це порушення, яке має елемент корупції і неправомірного застосування адмінресурсу»,- зазначив Степан Рак.

Відтак закликав правоохоронні органи дати оцінку законності розміщення такої реклами.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Синютки відкидають звинувачення щодо використання адмінресурсу у зовнішній рекламі.

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