На Львівщині затримали молдаванина, якого розшукували іноземні правоохоронні органи

На Львівщині затримано молдаванина, розшукуваного іноземними правоохоронцями за крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зазначимо, що громадянина Республіки Молдова працівники прикордонної служби затримали на пункті пропуску «Шегині» цьогоріч, 22 січня.

Як з’ясувалось, чоловік розшукувався компетентними органами Республіки Молдова за скоєння крадіжки. Відтак, ухвалою Мостиського районного суду до зловмисника застосовано тимчасовий арешт.

Після надходження запиту від іноземних правоохоронців про видачу вказаного чоловіка, прокуратура Львівської області розпочне процедуру екстрадиції.