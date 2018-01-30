На Львівщині судитимуть шахрая, який здавав в оренду уявні будинки

На Львівщині за шахрайство чоловік може опинитися за ґратами на 8 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно раніше судимого 26-річного мешканця Стрия, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Вказаний чоловік, задля власного збагачення, під вигаданим іменем зареєструвався на одному із сайтів та розміщував оголошення про здачу в оренду будинків для відпочинку у різних областях України, яких насправді не існувало.

Під час телефонних розмов, зловмисник запевняв потенційних клієнтів у правдивості оголошення, домовлявся про обов’язкову передоплату за оренду, надавав реквізити банківської картки та отримував за свої послуги гроші.

Проте, після отримання коштів, шахрай припиняв телефонний зв’язок із замовниками, а отримані гроші витрачав на власні потреби.

Зазначимо, що серед потерпілих – жителі Волинської, Івано-Франківської та Львівської областей, яким завдано збитків на загальну суму 7 тисяч гривень.

Довідково: за вчинене передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.