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На Львівщині проведуть благодійний бал

Олександр Косик

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15 лютого у відпочинковому комплексі в Старому Селі Дрогобицького району відбудеться перший благодійний бал «Щастя усім дай Бог» за участі відомих акторів театру та кіно, знаних співаків, представників ЗМІ, яскравого танцювального колективу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА

Серед учасників балу: колектив Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім.Юрія Дрогобича, Цвіт Кульбаби, Каріна Плай, Слава Сінчук, В’ячеслав Соломко, гурт «Мері» та багато інших.

Під час заходу лунатимуть найкращі вокальні шлягери минулих часів, щемливі романси й популярні пісні, а також чудові інструментальні мелодії у виконанні живого оркестру.

В програмі балу передбачений  благодійний аукціон. За кошти, зібрані під час балу придбають апарат штучного дихання для відділення інтенсивної терапії Дрогобицької  міської лікарні № 1.

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