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Львівський «Простір Синагог» номінували на міжнародну премію з архітектури

Олександр Косик

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«Простір Синагог» став номінантом на міжнародну архітектурну премію Будівля року 2018 (Building of the Year’18) від платформи Arch Daily. До 31 січня триває онлайн-голосування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Цього року особливістю конкурсу є те, що за номінантів можуть голосувати читачі ресурсу. До 31 січня відбувається перший тур голосування у 15-ти категоріях. Кожен користувач може проголосувати один раз в кожній категорії. 1 лютого визначать п’ятьох переможців в кожній категорії і одразу стартує другий тур голосування. Переможців оголосять 8 лютого.

Щоб підтримати «Простір Синагог», зареєструйтесь на archdaily.com (можлива реєстрація через Facebook) і натисніть кнопку «Nominate This Project» – повідомили у Центрі міської історії.

Детальна інформація – на сторінці Центру міської історії.

Нагадаємо, проект «Простір Синагог» вшанує історію євреїв у Львові та спрямований на краще розуміння спільної міської історії і спільної спадщини львів’янами і гостями міста. Проект ініціювала міська адміністрація у співпраці з Центром міської історії, Німецьким товариством між народного співробітництва (GIZ) та партнерськими єврейськими організаціями. Архітектором проекту є Франц Решке, а також Софі Янке, яка є в авторкою інсталяції «Увіковічнення». В доопрацюванні проектної документації брав участь український архітектор Юрій Столяров.

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