Куди нести відпрацьовані ртутні лампи і батарейки у Львові в лютому

У Львові продовжують збирати відпрацьовані люмінесцентні лампи та батарейки на утилізацію. Міський відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради оприлюднив графік стоянок еко-бусів на найближчий місяць, передає Львівський портал.

Графік на лютий:

1 14:00-17:00 П’ятниця 02.02.2018 “Балатон” вул. Гетьмана Мазепи, 11

2 10:00-13:00 Субота 03.02.2018 ТЦ “Південний” вул. Виговського, 100

3 14:00-17:00 Середа 07.02.2018 Магазин “Шанс” вул.Іф.Франка,53 – м. Винники

4 14:00-17:00 П’ятниця 09.02.2018 ТЦ “ВАМ” вул. Наукова, 35а

5 10:00-13:00 Субота 10.02.2018 Санта-Барбара просп. Червоної Калини, 105

6 14:00-17:00 Середа 14.02.2018 Від. №1 “Нова Пошта” вул. Сухомлинського, 10 – смт.Брюховичі

7 14:00-17:00 П’ятниця 16.02.2018 Личаківська райадміністрація вул. Левицького, 67

8 14:00-17:00 Субота 17.02.2018 “Вопак” вул. Широка, 64

9 14:00-17:00 Середа 21.02.2018 Від. №76 “Ощадбанк” вул. В.Великого, 3б – смт. Рудно

10 14:00-17:00 П’ятниця 23.02.2018 ТЦ “Метро” вул. Городоцька, 300

11 10:00-13:00 Субота 24.02.2018 ТЦ “ВАМ” вул. Шевченка, 358

12 14:00-17:00 Понеділок 26.02.2018 ТЦ “Арсен” вул. Зелена, 147

13 14:00-17:00 Вівторок 27.02.2018 ТЦ “Арсен” просп. Чорновола, 93