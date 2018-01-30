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Контрабандисту, затриманому на Львівщині, світить до семи років тюрми

Олександр Косик

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На Львівщині судитимуть чоловіка за контрабанду сильнодіючих речовин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими Управління Служби безпеки України у Львівській області, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення мешканцем Івано-Франківської області кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1ст.201 КК України (контрабанда сильнодіючих речовин).

Досудовим розслідуванням встановлено, що минулоріч у жовтні, вказаний чоловік, за допомогою приватного автомобіля намагався перевезти через митний кордон України понад 1 тис таблеток медичного препарату «Данабол», який він заховав серед особистих речей.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу на пункті пропуску «Шегині-Медика», таблетки із вмістом сильнодіючої речовини «метандієнон», правоохоронці виявили та вилучили.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Мостиського районного суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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