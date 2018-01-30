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Частина Сихова опинилася без гарячої води

Омелян Шевчук

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Станом на ранок не отримують гарячу воду 17 будинків у Сихівському районі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», будинки на вул. Коломийська, 1, 3, 5, 7, вул. Кос-Анатольського, 4, пр. Червоної Калини, 93, 95 не отримують гарячу воду через гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання в ЦТП № 14 (вул. Кос-Анатольського, 4а). Відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 30 січня, до кінця дня.

Також будинки на вул. Зубрівська, 36, 36а, пр. Червоної Калини, 63, 63а, 65, 67, 69, 73, 75, 77 не отримують гарячу воду через гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання в ЦТП № 3 (пр. Червоної Калини, 75а). Відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 30 січня, до кінця дня.

Як відомо, в опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаває опалення до 1618 житлових будинки, гарячу воду до 1115 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).

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