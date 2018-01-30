Активісти перекрили дорогу до одного із пунктів пропуску на Львівщині

Біля пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне» заблоковано пішохідний перехід.

За даними Патрульної поліції Львівщини, пішохідним переходом без упину ходять 30-40 осіб.

Нагадаємо, після затвердження нововведень щодо перевезення товарів через кордон мешканці прикордоння декілька разів перекривали пункти пропуску. Згодом прикордонник провели нараду із невдоволеними мешканцями і домовились про проведення консультаційних зустрічей та про звернення до парламентарів щодо внесення змін у Податковий кодекс.

Фото Ігоря Зінкевича