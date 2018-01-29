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Жителів Львівщини попереджають: через відлигу лід на водоймах стає небезпечним

Соломія Григор'єва

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Жителям Львівщини нагадують, що через відлигу зараз виходити на лід небезпечно для життя – крига, яка залишилася на водоймах області, дуже тонка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Виходити на кригу дуже небезпечно, адже товщина поверхні льоду зараз не міцна, і зимова риболовля або ігри на льоду можуть мати небезпечні наслідки. Щоб запобігти трагедії за таких умов, пам’ятайте: відпочивати на кризі можна лише у тому випадку, коли ви впевнені у її міцності.

Міцним вважається лід, якщо його товщина не менше 12 см (для однієї людини) і він має синій чи зелений відтінок. Для масового перебування людей на кризі лід має мати товщину близько 25 см.

При відлизі крига починає танути, на поверхню льоду може потрапляти вода, сніг. Якщо у цей момент за низької температури лід почне замерзати знову, крига матиме жовтуватий або білий відтінок. Ступати на неї небезпечно, адже за таких умов збільшується ризик провалитись під лід.

Якщо ви ступили на лід і на ньому з’явилися тріщини – в жодному разі не продовжуйте свій рух. Відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. Не вживайте спиртних напоїв перед виходом на лід. Якщо ви провалилися під кригу, широко розкиньте руки по краях і так утримуйтеся, щоб не зануритися з головою під воду. Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми, і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена.

Якщо провалився під лід хтось інший, найперше – викличте рятувальників за номером 101. Доки вони їдуть, спробуйте допомогти самі. Візьміть довгу палицю, дошку або мотузку. Широко розкинувши руки, підповзіть до ополонки. За 3-4 метри до потерпілого протягніть йому палку або мотузку. Витягнувши потерпілого, повзком переберіться на берег та викличте «швидку» за номером 103.

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