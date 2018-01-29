У Гельсінках відмовились від трамваїв, які б підійшли Львову

Адміністрація міського транспорту Гельсінкі (HKL) і компанія Bombardier Transportation дійшли згоди, згідно з яким до кінця 2018 року в столиці Фінляндії виведуть з експлуатації 40 трамваїв моделі Variotram. Причиною такого рішення стало те, що профілі коліс вагонів Variotram не цілком підійшли для роботи на місцевій трамвайної мережі з метрової шириною колії, передає ЦТС з посиланням на Мetro Report.

Variotram поставлялися в Гельсінкі в 1998-2003 рр., Спочатку німецько-шведсько-швейцарським концерном Adtranz, а пізніше Bombardier Transportation, що купила в 2001 році більшу частину Adtranz.

В ході експлуатації у трамваїв були виявлені проблеми з візками, які Bombardier Transportation намагався усунути в 2006-2007 рр., Оскільки за контрактом відповідає за обслуговування протягом 35 років. Але в підсумку стало ясно, що повністю поєднати вагони Variotram з трамвайної мережею Гельсінкі не вдасться.

Тому було прийнято рішення спільними зусиллями HKL і Bombardier знайти місто, під інфраструктуру якого більше підійдуть дані трамваї. Оскільки потенційний ресурс вагонів далеко не вичерпаний, і вони розраховані ще на довгі роки роботи.

З цією метою два трамвая в липні минулого року були відправлені до Німеччини для тестування на міжміського лінії Людвігсхафен-Мангейм-Гейдельберг, де прокладені шляхи з такою ж, як і в столиці Фінляндії, шириною колії – 1000 мм.

Відзначимо, що в Україні також є міста, де використовується колія стандарту 1000 мм – це Львів, Житомир та Вінниця.

Нагадаємо, ЛКП «Львівелектротранс» планує цього року закупити 50 вживаних трамваїв з Європи.