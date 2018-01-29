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У Гарнізонному храмі вшановували 100-річчя подвигу Героїв Крут

Олександр Косик

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У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся вечір пам’яті з нагоди 100-річчя бою під Крутами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Захід розпочали з молитви та виконання Державного Гімну України. Пізніше всі присутні виконували Гімн націоналістів та патріотичні пісні.

Нагадаємо, відзначення 100-річчя бою під Крутами розпочалися на залізничному вокзалі «Львів», де відбувся загальноукраїнський флешмоб з виконання маршу «Героям Крут» оркестром Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та державною заслуженою хоровою капелою України «Трембіта».

Опісля, представники влади спільно з громадськістю вшанували пам’ять учасників бою під Крутами Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка, а відтак спільно з духовенством помолились поминальну молитву за полеглих у бою під Крутами.

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