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Поліція відкрила кримінал за фактом загибелі хлопчика, який провалився під лід в озері на Сихові

Дарина Смеречанська

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За фактом загибелі дитини в озері на Сихові відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у Сихівський відділ поліції 28 січня о 13.35 надійшло повідомлення від працівника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області про те, що на озері по вулиці Райдужній у Львові під лід провалились двоє хлопчиків віком 10 та 11 років. Молодшого було госпіталізовано у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень. Тіло другого хлопчика, без ознак життя, з озера дістали водолази.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Проводяться слідчі дії.

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