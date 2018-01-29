Папа Римський зізнався, що починає і закінчує день по-українськи

Папа Римський Франциск відвідав у Римі базиліку Святої Софії, що є храмом Української греко-католицької церкви, де, зокрема, помолився за закінчення війни на Донбасі і розказав про ікону, яка нагадує йому Україну. Про це повідомляє УП.

Виступаючи перед вірянами, він сказав, що розуміє їхній біль за Батьківщину, яка потерпає від війни й економічних труднощів, і закликав їх не втрачати надії, передає Радіо Ватикану.

Понтифік помолився у храмі перед гробницею єпископа Стефана Чміля, який служив місіонером в Аргентині і взяв тоді 12-річного Хорхе Маріо Берґольйо, майбутнього папу Франциска, вівтарним служкою до церкви в Буенос-Айресі.

За словами папи, від єпископа-українця він дізнався про красу української церковної літургії і навіть почав вчити українську абетку.

У своєму зверненні Папа згадав видатних діячів української греко-католицької церкви.

“Він хотів та спорудив цей світлий собор, аби він сяяв, як пророчий знак свободи в роках, коли був заборонений доступ до численних місць культу. Але завдяки пережитим та пожертвуваним Господеві стражданням він приклався до спорудження іншого храму, ще величнішого та прекраснішого, будівлі з живого каміння, якою є ви”, – сказав папа Франциск, маючи на увазі Верховного Архієпископа Львівського Йосифа Сліпого.

“А третя постать, яку я хочу згадати – це кардинал Гузар (Любомир – ред) (ми були введені в кардинальський сан того самого дня), який не лише був “Отцем і Главою” вашої Церкви, але й провідником і старшим братом багатьох між вами; Ваше Блаженство, Ви носите його в своєму серці, й чимало людей назавжди запам’ятають його любов, люб’язність та чуйну й молитовну присутність аж до кінця: незрячий, але бачив далеко поза межі цього світу”, – нагадав Папа Римський.

Він відзначив роль українських жінок, назвавши їх “апостолками милосердної любові та віри”.

“За кожним із вас стоїть мама, бабуся, що передала віру. Українські жінки – дійсно героїні”, – наголосив він.

Понтифік зізнався, що кожного вечора та кожного ранку бачить святиню, яка нагадує йому Україну.