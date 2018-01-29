Німецькі хірурги приїдуть до Львова, щоб безкоштовно лікувати дітей з усієї України

Подружжя відомих пластичних хірургів з Німеччини – професор, доктор медичних наук Клаус Екснер та доктор Б’янка Байкан-Екснер вкотре приїдуть до Львова, щоб безкоштовно проконсультувати й прооперувати дітей зі складними вродженими і набутими вадами зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як розповів завідувач пікового центру 8-ї міської клінічної лікарні Василь Савчин, доктор Клаус Екснер приїде до Львова 31 січня, і після обіду розпочне консультувати пацієнтів – на консультації записані вже понад 70 людей з майже усіх областей України, які мають вроджені і набуті вади обличчя, рук тощо. Наступного дня до професора долучиться його дружина – Б’янка Байкан-Екснер, і впродовж наступних днів німецькі фахівці працюватимуть разом. Під час огляду лікарі відбиратимуть тих пацієнтів, яким потрібна операція, та оперуватимуть їх.

Зазначимо, що співпраця з пластичним хірургом триває з 2012 року, коли Клаус Екснер приїхав до Львова під час футбольного чемпіонату «Євро-2012», щоби впродовж тижня безкоштовно оперувати дітей у межах доброчинної ініціативи німецьких вболівальників «BigShoe». З того часу Клаус Екснер намагається двічі на рік приїжджати до Львова. Спершу він приїжджав один, проте згодом до нього приєдналася дружина, яка також є пластичним хірургом. За цей час – з 2012 року німецькі фахівці проконсультували майже 400 пацієнтів і понад 150 пацієнтів прооперували. Як правило, німецькі фахівці завжди беруться за найважчі випадки, а також пріоритет мають малозабезпечені родини. Поїздки хірургів оплачують благодійники, а операції вони проводять безкоштовно.

«Завдяки цій співпраці українські пацієнти змогли безкоштовно отримати якісну медичну допомогу, зокрема виправити складні дефекти м’яких тканин, а львівські лікарі – освоїти та запровадити у практику нові види пластичних і реконструктивних втручань», – зазначив завідувач пікового центру 8-ї міської клінічної лікарні Василь Савчин.