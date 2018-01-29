На сайті Президента зареєстрували петицію про збільшення медикам зарплат

На сайт Президента України 10 днів тому, 19 січня, зареєстрували петицію щодо збільшення заробітної плати медичним працівникам, передає Львівський портал.

«За новими посадовими окладами з 1 січня 2018 року ставка медичної сестри 2700 грн, з вищою категорією 3200, у лікаря без категорії стільки ж! У лікаря з вищою категорією близько 4000 грн! Чи не є це ганьбою на весь світ? Чи не є така ситуація поштовхом до тієї самої корупції, про яку так люблять говорити з трибун верховні правителі? Чи може людина прожити за 100-150 доларів на місяць?» – йдеться у тексті петиції

Свідомих громадян просять підтримати цю петицію.