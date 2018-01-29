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На сайті Президента зареєстрували петицію про збільшення медикам зарплат

Олександр Косик

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На сайт Президента України 10 днів тому, 19 січня, зареєстрували петицію щодо збільшення заробітної плати медичним працівникам, передає Львівський портал.

 

«За новими посадовими окладами з 1 січня 2018 року ставка медичної сестри 2700 грн, з вищою категорією 3200, у лікаря без категорії стільки ж! У лікаря з вищою категорією близько 4000 грн! Чи не є це ганьбою на весь світ? Чи не є така ситуація поштовхом до тієї самої корупції, про яку так люблять говорити з трибун верховні правителі? Чи може людина прожити за 100-150 доларів на місяць?» – йдеться у тексті петиції

Свідомих громадян просять підтримати цю петицію.

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