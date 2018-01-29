На Львівщині взяли під домашній арешт податківця, який попався на хабарі

Податківця, якого затримали у Червонограді на неправомірній вигоді у 14 тис. грн, триматимуть під домашнім арештом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Цьогоріч 23 січня, слідчі прокуратури області спільно з працівниками управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Львівській області, в порядку ст.208 КПК України, затримали старшого оперуповноваженого відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.

Правоохоронця спіймали «на гарячому» – під час отримання 14000 грн неправомірної вигоди від місцевого мешканця за не притягнення його до відповідальності за здійснення підприємницької діяльності без відповідних дозвільних документів.

На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім цього, зазначимо, що чоловіка відсторонено від займаної посади.

За вчинене йому загрожує до чотирьох років ув’язнення, з трирічним позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.