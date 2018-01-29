На Львівщині стартувала підготовка до «Репід Трайдент-2018»

На Львівщині розпочалось планування найбільших спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних Сил України та армійських підрозділів іноземних держав «Репід Трайдент-2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України.

До проведення початкової плануючої конференції залучені представники командування Сухопутних військ ЗС України та військово-тренувальної місії ЗС США. Також у процесі планування беруть активну участь військовослужбовці армії Великої Британії та ЗС Канади, а також офіцери армій понад 10 країн-учасниць НАТО та держав-партнерів Північноатлантичного Альянсу.

Упродовж тижня учасники конференції працюватимуть над розробкою та відпрацюванням спільних документів, які регламентуватимуть проведення кожного з етапів майбутнього навчання.

Нагадаємо, що на пленарному засіданні 18 січня 2018 року Верховна Рада України прийняла законопроект № 7428, яким схвалила допуск підрозділів іноземних збройних сил на територію України в 2018 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Відповідно до цього документув 2018 році підрозділи збройних сил іноземних держав в Україні перебуватимуть у рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів Збройних Сил України. Зокрема, дозволено перебування на строк до 365 діб у січні – грудні 2018 року представникам армії Сполучених Штатів Америки та інших держав – членів НАТО у кількості до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів.

Ухвалою Верховної Ради України регламентовано, що для участі в українсько-американському військовому навчанні «Репід Трайдент-2018» на строк до 16 діб у червні – листопаді 2018 року Україну відвідають до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав – учасниць програми «Партнерство заради миру».

Довідка:

Українсько-американські військові навчання «Репід Трайдент», що з англійської перекладається, як «Швидкий тризуб» – військові навчання, які відбуваються на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині з 2006 року. Багатонаціональні військові навчання проводяться у рамках програми «Партнерство заради миру» за участю військовослужбовців країн НАТО. Метою їх проведення є підготовка військових різних країн до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій. У різні роки в навчаннях брали участь від 1 до 3 тисяч військових різних країн. Традиційно, найбільші військові контингенти, що залучаються до тренувань – від ЗС України та ЗС США.