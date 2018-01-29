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На Львівщині пособниця терористів «ЛНР» може «загриміти» до тюрми на 15 років

Дарина Смеречанська

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За сприяння терористам на Сході України, жінці загрожує 15 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими Управління СБУ у Львівській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації) стосовно громадянки України, яка сприяла злочинній діяльності незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана особа упродовж серпня-вересня 2017 року, керуючись особистими переконаннями, умисно здійснювала збір та передачу представнику терористів даних про дислокацію військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України, розташованих на території Луганської області.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

Зазначимо, що за вчинене, порушниці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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