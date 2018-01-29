На Львівщині викрили керівника комунального підприємства, що розкрав два мільйони гривень

На Львівщині викрили комунальника у махінаціях з бюджетом. Керівник комунального підприємства затвердив акти виконаних робіт, що призвело до збитків на суму понад 2 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту львівської ОДА.

Оперативники управління захисту економіки у Львівській області, слідчі Жовківського відділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури викрили факт зловживання службовим становищем у процесі освоєння бюджетних коштів.

Гроші були виділені для проведення модернізації міської котельні із переходом на альтернативні види палива.

Правоохоронці встановили, що підрядною організацією проводились загально-будівельні, монтажні та оздоблювальні роботи з модернізації котельні комунального підприємства однієї з міських рад Львівщини.

Разом з тим, проаналізувавши документацію щодо проведених робіт, поліцейські виявили ряд невідповідностей. Так, на час підписання актів у котельні був відсутній водонагрівний котел, який внесли до офіційних паперів.

Не зважаючи на явні порушення, керівник комунального підприємства затвердив акти виконаних робіт, що призвело до збитків на суму понад 2 мільйони гривень.

На підставі зібраних матеріалів про вчинення посадовою особою правопорушення, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Виконуючому обов’язки керівника комунального підприємства інкримінують зловживання службовим становищем.