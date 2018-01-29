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Мешканців Львівщини попереджають: завтра в області прогнозують сильний вітер

Юлія Шпак

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Завтра, 30 січня, за повідомленням на території області очікуються пориви північно-західного вітру 17 – 22 м/с. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Про це повідомляє Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

 

ГУ ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

«Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження», – йдеться у повідомленні.

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