Громадська організація Дубневича хоче без конкурсу приватизувати приміщення на Січових Стрільців

На сайті Львівської облради оприлюднили проект рішення «Про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад області», в якому, зокрема, список із шести приміщень, які планують приватизувати без конкурсу – способом викупу. Про це повідомляють Наші Гроші. Львів.

Наприклад, ГО «Об’єднання підприємців Львівщини «Крок» претендує на приватизацію 17,4 кв. м на третьому поверсі будинку на вул. Січових Стрільців, 3 у Львові.

Як повідомили в облраді, громадська організація орендувала приміщення лише з листопада 2016 року. Згідно з даними про майно спільної власності, «Крок» платить за оренду 698 грн в місяць.

Засновниками ГО, за даними YouControl, є 16 людей, в тому числі низка колишніх депутатів ЛМР, а також народний депутат від БПП Ярослав Дубневич, екс-депутат Львівської міськради Михайло Мужилівський, екс-депутат Львівської обласної ради Емілія Подляшецька.

Підприємець Ігор Батюк хоче приватизувати 45,9 кв. м на пр. В. Чорновола, 59 у Львові (будинок побуту «Ювілейний», 627 грн/міс.), а Ірина Сендега – 18,7 кв. м на вул. В. Винниченка, 8. Остання підписала договір оренди лише в лютому 2017 року, а вартість оренди, яка вказана на сайті ЛОР, – 2,4 тис. грн/міс. Як повідомили у облраді, в обох випадках мова йде про технічні приміщення, зокрема, сходову клітку.

ТОВ «Лінкон-ЛТД» претендує на ще одне львівське приміщення, найбільше у списку, площею 180,5 кв. м на пр. В. Чорновола, 45а. Там же майно площею 122,4 кв. м хоче придбати без конкурсу Спільне українсько-австрійське підприємство у формі ТОВ «Денон Дентал».

У списку є лише одна нерухомість за межами міста Львів, у смт Підбуж Дрогобицького району, де підприємець хоче викупити 55,8 кв. м на вул. Шевченка, 4.

Зазначимо, що згідно з цим же проектом рішення, на аукціоні хочуть продати лише два приміщення, і ще два – шляхом конкурсу. Жодного об’єкту у Львові не має: Миколаїв, Рудки, Мостиська, Східниця.

Раніше Львівський портал повідомляв, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

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