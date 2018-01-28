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Водолази підняли тіло дитини, яка провалилася під кригу у Львові

Андрій Котенський

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У водоймі на вулиці Райдужній знайшли тіло хлопчика без ознак життя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як уточнила голова Сихівської РА Галина Гладяк, з водойми на вул. Райдужній фахівці-водолази витягнули тіло хлопця приблизно 10 років.

Нагадаємо, сьогодні у Сихівському районі Львова близько 13.30 год. на озерці, що на території колишнього ДБК, на вул. Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих. Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Тіло іншого хлопця фахівці-водолази знайшли після кількагодинних пошуків вже без ознак

Раніше Львівський портал повідомляв, що на озері у Львові двоє хлопчиків провалилися під кригу, а ще двоє втекли.

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