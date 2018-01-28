В Україні потроять кількість дорожньої патрульної поліції

До кінця 2018 року на дорогах України буде працювати близько 324 нарядів дорожньої патрульної поліції. Про це сказав міністр внутрішніх справ під час щорічної колегії МВС.

Як повідомили Львівському порталу у департаменті комунікації МВС України, нова кількість патрульних нарядів щонайменше вдвічі збільшить територію патрульованих доріг.

«Зараз у навчальних центрах 2 600 патрульних, які готуються вийти на патрулювання наших доріг. Майже 80 нарядів дорожньої поліції забезпечують безпеку руху на дорогах протяжністю 4 тисячі кілометрів. У лютому планується збільшення їх до 210 нарядів, а до кінця року до 324 нарядів», – сказав Арсен Аваков.

За його словами, така кількість патрульних зможе охопити понад 9 тисяч кілометрів доріг.

Він також наголосив, що в Україні запрацюють патрульні підрозділи дорожньої поліції Криму і Севастополю.

«Так, у нас будуть працювати такі підрозділи, не треба дивуватися. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди», – додав міністр.