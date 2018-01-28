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В Україні потроять кількість дорожньої патрульної поліції

Омелян Шевчук

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До кінця 2018 року на дорогах України буде працювати близько 324 нарядів дорожньої патрульної поліції. Про це сказав міністр внутрішніх справ під час щорічної колегії МВС.

 

Як повідомили Львівському порталу у департаменті комунікації МВС України, нова кількість патрульних нарядів щонайменше вдвічі збільшить територію патрульованих доріг.

«Зараз у навчальних центрах 2 600 патрульних, які готуються вийти на патрулювання наших доріг. Майже 80 нарядів дорожньої поліції забезпечують безпеку руху на дорогах протяжністю 4 тисячі кілометрів. У лютому планується збільшення їх до 210 нарядів, а до кінця року до 324 нарядів», – сказав Арсен Аваков.

За його словами, така кількість патрульних зможе охопити понад 9 тисяч кілометрів доріг.

Він також наголосив, що в Україні запрацюють патрульні підрозділи дорожньої поліції Криму і Севастополю.

«Так, у нас будуть працювати такі підрозділи, не треба дивуватися. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди», – додав міністр.

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