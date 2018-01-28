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Усик у 12-раундовому поєдинку переміг Брієдіса

Омелян Шевчук

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Український боксер Олександр Усик за рішенням суддів переміг латвійця Майріса Брієдіса у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC і WBO у першій важкій вазі, пише УП.

 

Суперник Олександра активно почав поєдинок, але підсів до його середити тоді й Усик нав’язав свій бій. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Судді віддали перемогу українцю: 114:114, 115:113, 115:113.

У фіналі Всесвітньої суперсерії боксу Усик зустрінеться з переможцем бою Мурат Гассієв – Юньєр Дортікос.

Повне відео поєдинку з телеканалу Інтер

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