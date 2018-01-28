У Львові затримали чоловіка, який задушив собаку

Львівські патрульні затримали чоловіка, який викрав і задушив собаку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

«Вчора, близько 11 години, патрульні отримали повідомлення про крадіжку собаки на вулиці Тракт Глинянський. Екіпаж поліції отримав опис чоловіка та породу собаки. Згодом офіцери виявили вказану особу. Тварина була вже мертва. Злочинець тягнув собаку за нашийник у підвішеному стані, внаслідок чого та загинула. Патрульні затримали 62-річного громадянина та викликали слідчо-оперативну групу.», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, викрадач виявився родичем власника тварини.

Чоловіка доставили до Личаківського відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.