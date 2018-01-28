У Львові помер учасник АТО

Через проблеми зі здоров`ям, в побутових умовах, помер учасник АТО Сергій Максимов. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Максимов Сергій Вікторович, 1960 року народження, – львів`янин. Проходив службу в Танковому добровольчому батальйоні м. Кривий Ріг. Демобілізований у 2014 році», – йдеться у повідомленні.

У чоловіка залишилося двоє доньок – 28 і 24 роки.

Прощання і похорон відбудеться у вівторок на Личаківському кладовищі м. Львова. Чоловіка поховають у родинній гробниці.

Час похорону буде повідомлено згодом.