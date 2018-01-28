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На полюванні застрелили високопосадовця із Сумщини

Омелян Шевчук

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У Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого, пише УНІАН.

 

Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Ельвіра Біганова, сигнал про те, що під час полювання в лісовому масиві поблизу села Московський Бобрик Лебединського району загинула людина, надійшов на лінію «102» від бригади «швидкої допомоги» сьогодні о 10.38.

«Особу загиблого встановили швидко: ним виявився заступник голови місцевої райдержадміністрації. Поки що поліція кваліфікує пригоду як нещасний випадок. Але на місці працює слідчо-оперативна група, допитують всіх учасників полювання», – зазначила Біганова.

Про остаточну кваліфікацію події в поліції обіцяють повідомити пізніше.

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