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На озері у Львові двоє хлопчиків провалилися під кригу

Андрій Котенський

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У Сихівському районі під кригу провалилось двоє хлопців – одного вдалось витягнути живим, а пошуки тіла іншого тривають. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Сьогодні у Сихівському районі Львова, близько 13.30 год. на озерці, що на території колишнього ДБК, на вулиці Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Про це повідомила голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк.

Діти були без нагляду дорослих. Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Іншого наразі шукають із залученням фахівців-водолазів.

Очевидці кажуть, що було четверо хлопців 10-11 років. Двоє зі страху почали втікати і кликати на допомогу.

За непідтвердженими даними, діти були не місцеві.

 

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