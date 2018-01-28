На озері у Львові двоє хлопчиків провалилися під кригу

У Сихівському районі під кригу провалилось двоє хлопців – одного вдалось витягнути живим, а пошуки тіла іншого тривають. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Сьогодні у Сихівському районі Львова, близько 13.30 год. на озерці, що на території колишнього ДБК, на вулиці Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Про це повідомила голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк.

Діти були без нагляду дорослих. Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Іншого наразі шукають із залученням фахівців-водолазів.

Очевидці кажуть, що було четверо хлопців 10-11 років. Двоє зі страху почали втікати і кликати на допомогу.

За непідтвердженими даними, діти були не місцеві.