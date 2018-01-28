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Львів’ян та гостей міста кличуть на незнані українські коляди

Омелян Шевчук

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«Фундація Духовного Відродження» УГКЦ запрошує Львів’ян та гостей міста поколядувати незнаних українських коляд на Різдвяну ватру з Вирієм, яка відбудеться сьогодні, 28 січня, в приміщенні бібліотеки на Ринку (площа Ринок, 9). Початок о 18.00. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Різдвяна ватра – традиційна, щорічна, спільна коляда, яку організовує Громадська організація «Вирій», яка має на меті підтримувати українські традиції. Молодіжна громадська організація «Вирій» займається збереженням та популяризацією історії та культури про українські етнічні землі, закордоном України. Основна увага організації зосереджена на теренах Південно-Східної Польщі, землях так званого Закерзоння, звідки у середині ХХ ст. було масово депортовано українське населення.

Одним з центральних проектів МГО «Вирій» є щорічний табір-експедиція «Вирій» – метою якого є згуртування української молоді з України та Польщі навколо спільного обов’язку оберігати та відновлювати національну пам’ять на етнічних землях українців.

В часі табору учасники впорядковують український цвинтар на території Польщі. Велику частину програми становлять краєзнавчі екскурсії та мандрівки місцями української історії та культури Холмщини, Надсяння, Західної Бойківщини та Лемківщини, зустрічі з автохтонним українським населенням. Учасниками є  молоді люди, які мають коріння на Закерзоння або просто зацікавлені в українській історії та культурі.

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