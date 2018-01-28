День відкритих дверей у Академії сухопутних військ

Кількадесят юнаків та дівчат міста відвідали Національну академію у рамках дня відкритих дверей. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ імені Петра Сагайдачного.

Для провідного навчального закладу Сухопутних військ стало доброю традицією майже щомісяця гостинно відчиняти двері для всіх охочих ознайомитися із навчанням та побутом майбутніх офіцерів. Так і 27 січня, до Академії завітали близько сотні цьогорічних випускників львівських шкіл.

Розпочалися заходи в Академічній залі, де гості зустрілися із начальником навчального відділу вишу полковником Валентином Зіркевичем. Офіцер коротко розповів присутнім про особливості підготовки майбутніх захисників Вітчизни та відповів на численні запитання. Пізніше відвідувачі переглянули презентаційний фільм про сучасні курсантські будні. А оглянувши експозицію музею вишу, вони більш детально познайомилися з історією навчального закладу.

Згодом школярі у супроводі сьогоднішніх курсантів мали змогу побачити сучасні зразки військової техніки, які знаходяться на озброєнні Сухопутних військ, ознайомитись із побутом та умовами навчання майбутніх офіцерів.

Дітлахи та дорослі оглянули також низку навчально-тренувальних комплексів, побували у курсантській їдальні та розташуванні одного із підрозділів.

Фото: НАСВ.