ОСТАННІ НОВИНИ

День відкритих дверей у Академії сухопутних військ

Омелян Шевчук

|

Кількадесят юнаків та дівчат міста відвідали Національну академію у рамках дня відкритих дверей. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ імені Петра Сагайдачного.

 

Для провідного навчального закладу Сухопутних військ стало доброю традицією майже щомісяця гостинно відчиняти двері для всіх охочих ознайомитися із навчанням та побутом майбутніх офіцерів. Так і 27 січня, до Академії завітали близько сотні цьогорічних випускників львівських шкіл.

Розпочалися заходи в Академічній залі, де гості зустрілися із начальником навчального відділу вишу полковником Валентином Зіркевичем. Офіцер коротко розповів присутнім про особливості підготовки майбутніх захисників Вітчизни та відповів на численні запитання. Пізніше відвідувачі переглянули презентаційний фільм про сучасні курсантські будні. А оглянувши експозицію музею вишу, вони більш детально познайомилися з історією навчального закладу.

Згодом школярі у супроводі сьогоднішніх курсантів мали змогу побачити сучасні зразки військової техніки, які знаходяться на озброєнні Сухопутних військ, ознайомитись із побутом та умовами навчання майбутніх офіцерів.

Дітлахи та дорослі оглянули також низку навчально-тренувальних комплексів, побували у курсантській їдальні та розташуванні одного із підрозділів.

Фото: НАСВ.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах

У новому році українські водії почали жити за новими правилами. Хтось ними обурюється, але все ж дотримується, інші відк...

Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща
Соломія Григор'єва
ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща

Як співається в коляді: «А той третій празник – Святе Водохреща»… А те Святе Водохреща вже у цю п’ятницю! У цей день люд...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...