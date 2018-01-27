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В Україну йде потепління

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Найближчими днями на території України очікується потепління, мокрий сніг з дощем, туман, на дорогах ожеледь. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

 

28 січня вночі у північних, Рівненській, Волинській, вдень – крім більшості південних та східних областей – ожеледь.

“Вночі та вранці у північних, західних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; на дорогах країни ожеледиця”, – зазначають синоптики.

28 січня на заході опади – дощ з мокрим снігом, вдень до +5, вночі -1…-6. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях вдень сніг, у центральних регіонах – мокрий сніг.  Вдень від -1 до -5, вночі -5…-10.

На півдні – мінлива хмарність, без опадів, вдень до +2 градусі, вночі до -7.

У Києві очікується до +1 вдень, температура вночі -5…-7 градусів.

29 січня по всій території України очікується  дощ з мокрим снігом, у центральних та східних регіонах вдень до +3 градусів, на півдні +2…+4. На заході до +5…+7, на Закарпатті до +9, вночі по всій території, крім сходу, -1…-3.

За даними Sinoptik, на Львівщині можливі короткочасні дощі із снігом. Денна температура повітря в найближчі дні коливатиметься від 3 до 6 тепла. Вночі стовпчики термометрі не повинні опускатися нижче одного градусу морозу.

Очікуэться, що морози знову повернуться наприкінці тижня.

УП

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