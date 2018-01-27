Українська біатлоністка здобула ще одну медаль чемпіонату Європи

Біатлоністка Ірина Варвинець – дворазовий призер чемпіонату Європи 2018 року в Ріднау! Другу медаль для команди Іра завоювала в гонці переслідування в напруженій дуелі з француженкою Хлое Шевальє, повідомляє сайт Федерації біатлону України.

Сюжет гонки в боротьбі за золото був подібним на кожному колі дистанції. Хлое Шевальє, стартувавши в 13-ти секундах позаду Варвінець, на дистанції відігравала відставання, але за рахунок скорострільності Іра знову виходила вперед.

Розмірений хід гонки переслідування був порушений на першій стійці, яку українка пройшла традиційно швидко, але допустила одну хибу, коли після її пострілу не закрився габарит. А ось француженка, навіть незважаючи на тривалу паузу перед п’ятим пострілом, закрила всі мішені і вбігла на трасу в десяти секундах попереду нашої чемпіонки спринту.

Подальші зусилля Ірини в спробах наздогнати суперницю не увінчалися успіхом – Шевальє зберігала високу швидкість, а на рубежах стрибнула вище голови, закінчивши гонку з чотирма нулями. Підсумкове відставання Іри від першого місця – фактично ті ж 11 секунд, які були на виході з третього рубежу.

Бронзову нагороду виборола ще одна француженка Жюлі Симон, якій для потрапляння на п’єдестал пошани довелося зробити запаморочливий підйом з 29-ї стартової позиції. При цьому вона в боротьбі за медаль на 9 секунд випередила свою сусідку по старт-листу словачку Пауліну Фіалкову, яка стартувала 30-ю.

Решта українок боролися віддалено від призових позицій. Яну Бондар невдача спіткала ще на середині першого кола, коли спортсменка впала і втратила обойми. Після цього додалися ще п’ять штрафних кіл за промахи, що призвело її на 36 підсумкову позицію. Ольга Абрамова промахувалася ще більше – шість разів, і, відповідно, фінішувала 40-ю. А відразу слідом за Абрамової гонку закінчила Марія Панфілова, яка повернула хороші показники стрільби (всього один промах), але ніяк не може в цьому сезоні знайти високу швидкість на дистанції.

Завтра чемпіонат Європи в Ріднау завершиться одиночною і класичною змішаними естафетами.