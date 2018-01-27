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У зоні АТО постраждав один військовий

Омелян Шевчук

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Друга половина минулої доби, починаючи з 13.00, пройшла без порушення режиму припинення вогню. До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ провели 1 обстріл позицій української армії. Було поранено одного українського військового.

На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.

Військові медики кваліфікують стан здоров’я українського воїна як задовільний.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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