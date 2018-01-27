У Львові на паркінгу, де розтрощило авто нардепа, зрізали усі дерева

У Львові на паркінгу на вулиці Валовій, де дерево розтрощено авто народної депутатки України Оксани Юринець, позрізали всі дерева. Про це повідомила сама депутатка на своїй сторінці у Фейсбук.

«Не минуло й чотири місяці. Стоянку на вулиці Валовій у Львові очистили від небезпечних дерев. Вважатимемо моє авто жертвопринесенням. Тепер власники машин, які там паркуються, можуть бути спокійні», – написала Оксана Юринець.

Тим не менш її насторожило підвищення вартості самого паркування.

«Якщо не враховувати нових тарифів! Бо з ними до спокою трохи далеко», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що на парковці на вулиці Валовій дерево впало на автомобіль народної депутатки від БПП Оксани Юринець.