У Кабулі новий теракт

У суботу в столиці Афганістану в районі багатьох іноземних посольств та урядових приміщень пролунав вибух. Про це повідомили журналісти агентства Reuters.

За словами очевидців, на землі лежать багато людських тіл.

За попередніми даними, поблизу старої будівлі міністерства внутрішніх справ підірвали замінований автомобіль швидкої допомоги біля поліцейського КПП.

Сильний вибух, що стався в суботу в афганській столиці, за останніми даними, призвів до загибелі близько 40 людей.

140 людей отримали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на представника міністерства охорони здоров’я Афганістану.

За попередньою інформацією від МЗС, громадяни України у цьому теракті не постраждали. теракту

Нагадаємо, 20 січня в результаті нападу терористів на готель «Інтерконтиненталь» в Кабулі загинули семеро громадян України.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух «Талібан». За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше.

За матеріалами Української правди