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У горах травмувалося двоє лижників

Омелян Шевчук

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За минулу добу рятувальники надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

«26 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасасі г. Тростян, та г. Високий Верх надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники надали потерпілим домедичному допомогу та спустили травмованих до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Загалом з початку року рятувальниками надано допомогу 70 травмованим туристам.

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