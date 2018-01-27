У горах травмувалося двоє лижників

За минулу добу рятувальники надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

«26 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасасі г. Тростян, та г. Високий Верх надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники надали потерпілим домедичному допомогу та спустили травмованих до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Загалом з початку року рятувальниками надано допомогу 70 травмованим туристам.