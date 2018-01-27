Поляки у законі про «злочини» ОУН-УПА українські території назвали «Малопольщею»

Поляки у законі про покарання за заперечення «злочинів» ОУН-УПА українські території назвали «Східною Малопольщею». Про це у розповів міжнародний експерт Юрій Олійник, пише Вголос.

Прикметним є те, що цим законом ув’язненням до трьох років або штрафом каратимуть тих, хто заперечує так звані «вбивства», які здійснювала ОУН-УПА на території Волині та у Східній Малопольщі.

«Цей закон, який сьогодні прийняв польський парламент, був запропонований радикальною партією «Кукіз’15» ще у липні 2016 року. Він пройшов кілька читань. І у листопаді 2017 року він мав усі шанси бути проголосованим, але польські політологи стверджують, що його відклали, щоб не нагнітати ситуацію перед зустріччю польського президента Анджея Дуди з Петром Порошенком. Прийняття цього закону означає, що у Польщі продовжують створювати антиукраїнські настрої. Для мене прикметним є те, що у цьому законі вказано, що ув’язненням до трьох років або штрафом каратимуть тих, хто заперечує так звані «вбивства», які здійснювала ОУН-УПА на території Волині та у Східній Малопольщі. Зверніть увагу на термін «Малопольща», під ним поляки розуміють Галичину. Розумієте, в чому проблема, якщо росіяни нас називають «малоросами», то поляки «малополяками». А це, між іншим, натяк на територіальні претензії», – сказав Юрій Олійник.

Експерт вважає, що українська влада має адекватно відреагувати на цей закон.

«Українська влада має різко на це відреагувати. Президент має захисти національні інтереси українців, на це має бути реакція українського МЗС. Ми ж не ухвалюємо закони, які б засуджували польський терор під час окупації Західної України: діяльність армії Пілсудського чи Армії крайової? Може, вже пора? Мають бути адекватні кроки, поки польський президент ще не підписав цього закону», – наголосив міжнародний експерт.