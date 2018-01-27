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На кордоні затримали групу мігрантів з Вірменії, серед яких маленька дитина

Омелян Шевчук

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На Закарпатті прикордонники затримали групу мігрантів з Вірменії, серед яких маленька дитина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

 

За даними відомства вчора ввечері прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали четверо нелегалів.

Двоє чоловіків та жінка разом з маленькою дитиною рухались околицею населеного пункту Гута, що на Перечинщині. Спільна міжвідомча група прикордонників та поліцейських зупинила правопорушників неподалік від лінії кордону.

«Мандрівники» не мали при собі жодних документів, проте представились громадянами Вірменії. У подальшому, під час проведення фільтраційних заходів прикордонники встановили, що затримані мали намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон за допомогою провідника.

Тепер правоохоронцям належить встановити особи незаконних мігрантів, після чого їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

Пізніше, поблизу Ужгорода оперативним співробітникам Держприкордонслужби та поліцейським, вдалось затримати можливого організатора незаконного переправлення нелегалів через кордон. Під час огляду місця його перебував виявлено значну суму коштів в іноземній валюті, банківські картки та інші документи. Подальші заходи з встановлення усіх обставин та осіб, причетних до правопорушення, проводитимуться оперативно-розшуковим підрозділом прикордонного відомства.

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