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Аваков сказав силовикам готуватися до звільнення Криму й Донбасу

Омелян Шевчук

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає Національну гвардію і Нацполіцію до готовності нести службу на Донбасі і в Криму після звільнення цих територій від окупації. Про це він заявив в ході річної підсумкової колегії в суботу в Києві, пише Українська правда із посиланням на «Інтерфакс».

 

«Що стосується Національної гвардії… Період фальшивих мітингів, які відволікають увагу, мине, і буде та фаза нашого життя, коли вам доведеться разом з Національною поліцією заходити в райони Донецької, Луганської області та Криму, звільнені від окупації. І потрібно буде правильно розставити пріоритети», – заявив він.

«Звільняти і захищати окуповані території – дуже важка робота, і ми це вже робили, коли звільняли території Луганської і Донецької областей. Треба готуватися до неї вже зараз», – сказав Аваков.

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