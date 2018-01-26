Як Львівщина відзначатиме 100-річчя подвигу Героїв Крут

У понеділок, 29 січня, Львівщина відзначить 100-річчя подвигу Героїв Крут. Відтак, упродовж дня відбудеться низка урочистих заходів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

О 12:00 – Загальноукраїнський флешмоб: виконання маршу «Героям Крут» оркестром Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та державною заслуженою хоровою капелою України «Трембіта» в центральному касовому залі залізничного вокзалу станції «Львів»

О 14:00 – Покладання квітів до могили учасника бою під Крутами І. Лоського на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Поминальна молитва за полеглих у бою під Крутами.

Опісля урочисте проходження ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Покладання лампадок до могили учасника бою під Крутами А. Лазаренка на полі почесних поховань №9 Личаківського кладовища.

Завершаться заходи вечором пам’яті з нагоди відзначення 100-ї річниці подвигу Героїв Крут у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.