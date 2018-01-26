У Львові розшукали зниклу 16-річну дівчину, яка пішла з дому погуляти і пропала на кілька днів

У Львові правоохоронці розшукали неповнолітню про зникнення якої заявила матір. Про це Львівському поталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській.

Дівчину, здорову та неушкоджену, тимчасово помістили у притулок для неповнолітніх.

Нагадаємо, 25 січня близько 23.30 у Франківський відділ поліції із заявою про зникнення своєї 16-річної доньки звернулась 38-річна львів’янка. За її словами, 23 січня близько 18.00 дівчина пішла з дому погуляти і до цього часу не повернулась.

Правоохоронці оголосили неповнолітню у розшук і сьогодні, 26 січня, встановили її місцезнаходження.

Фото: Варта 1